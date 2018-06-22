РИАМО - 22 июн. Общественная палата Москвы проголосовала за создание общественного штаба по наблюдению за выборами мэра в Москве, один из заместителей главы штаба будет заниматься работой с Подмосковьем, передает корреспондент РИАМО.

«Сейчас предлагаю проголосовать за саму идею, предложение (члена ОП – ред.) Алексея Венедиктова и проголосовать за создание общественного штаба по наблюдению за выборами», - сказала исполняющая обязанности председателя Общественной палаты Москвы Маргарита Русецкая.

Венедиктов отметил, что он готов возглавить штаб. За него проголосовали все члены Общественной палаты Москвы.

«Говоря о работе, хочу сказать, что штаб будет работать все каникулярное время, поэтому те члены, которые захотят работать в штабе, - это будет тяжелая работа, надо будет ездить и контролировать», - отметил Венедиктов.

Он попросил также трех заместителей, в частности, один из них будет заниматься работой с Московской областью.

Выборы столичного градоначальника пройдут в единый день голосования – 9 сентября.

Ранее Московская городская избирательная комиссия создала рабочую группу, которая займется вопросом образования участков для голосования на сентябрьских выборах мэра столицы за пределами города. Руководителем рабочей группы стал председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.