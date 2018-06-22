РИАМО – 22 июн. Пивоваренную компанию в подмосковных Мытищах оштрафовали на 14 тысяч рублей за неизвещение о поступлении подкарантинного ячменного солода, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

Ведомство проверило ЗАО «Московская пивоваренная компания» в Мытищах, которое является производителем пива, на предмет соблюдения законодательства РФ в сфере карантина растений.

«При проведении контрольно-надзорных мероприятий был установлен факт неуведомления о поступлении подкарантинной продукции в адрес ЗАО «Московская пивоваренная компания». Организация своевременно не известила управление о ее прибытии (две партии солода ячменного - 50 тонн, происхождением Белгородская область) в сопровождении карантинных сертификатов для осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора), что является нарушением Федерального закона «О карантине растений»», - говорится в сообщении.

Солод ячменный является подкарантинной продукцией высокого фитосанитарного риска согласно перечню подкарантинной продукции, подлежащей карантинному фитосанитарному контролю (надзору).

За выявленные нарушения пивоваренную компанию привлекли к административной ответственности в виде наложения административных штрафов на 14 тысяч рублей.