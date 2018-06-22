РИАМО - 22 июн. Москва попала в число самых популярных городов-организаторов чемпионата мира по футболу FIFA у зрителей-болельщиков на последнее место, всего трое из ста жителей столицы смотрят матчи мундиаля, говорится в сообщении пресс-службы туристического сервиса Tvil.ru.

«Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru определил самые популярные у зрителей-болельщиков города чемпионата мира-2018 по футболу по отношению к населению городов. Рейтинг составлен путем соотношения числа зрителей матчей ЧМ-2018 с 14 по 22 июня 2018 года к числу жителей городов проведения матчей», – говорится в сообщении.

D первую десятку городов по соотношению числа зрителей матчей к населению городов входят Саранск (26 зрителей из 100 жителей), Сочи (17 из 100 жителей), Калининград (13 из 100), Ростов-на-Дону (8 из 100), Волгоград (8 из 100), Нижний Новгород (7 из 100), Казань (7 из 100), Самара (7 из 100), Екатеринбург (4 из 100), Санкт-Петербург (4 из 100) и Москва (3 зрителя на 100 жителей).

По данным FIFA, матчи чемпионата мира по футболу 2018 года в 11 городах России за первую неделю посетили более одного миллиона зрителей.

Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. Турнирные игры продлятся по 15 июля. Матчи пройдут на 12 стадионах в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону и Екатеринбург.