РИАМО – 22 июн. Президент России Владимир Путин назначил Валентина Юмашева своим помощником на общественных началах, передает в пятницу Федеральное агентство новостей.

«Назначить Юмашева Валентина Борисовича советником президента Российской Федерации на общественных началах», — говорится в тексте документа., опубликованного на сайте Кремля.

Юмашев в период 1997-1998 годов возглавлял администрацию президента РФ Бориса Ельцина. Он также является известным журналистом и одним из учредителей «Ельцин центра». Женат на дочери первого президента России Татьяне Дьяченко.