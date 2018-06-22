РИАМО - 22 июн. В четверг Маргариту Русецкую выбрали исполняющей обязанности председателя Общественной палаты Москвы, передает в пятницу корреспондент РИАМО.

Председатель Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков возглавил предвыборный штаб Сергея Собянина.

«Наш председатель обратился о приостановлении полномочий на период деятельности в штабе Сергея Собянина. Я бы хотел предложить на голосование, чтобы Маргарита Русецкая возглавила Общественную палату в качестве исполняющего обязанности пока Константин Ремчуков работает в штабе», - сказал член Общественной палаты Москвы Михаил Москвитин-Тарханов.

Члены палаты оба решения приняли единогласно.