РИАМО (КОРОЛЕВ) - 22 июн. В Центре теплообмена и аэрогазодинамики Центрального научно-исследовательского института машиностроения в подмосковном Королеве приступили к испытаниям тепловой защиты десантного модуля для спуска на Марс, сообщается на сайте госкорпорации «Роскосмос».

Испытания проходят в рамках подготовки совместного проекта «Роскосмоса» и Европейского космического агентства «ЭкзоМарс-2020», целью которого является исследование Марса, его поверхности, атмосферы и климата. Десантный модуль, теплозащиту которого испытывают в Королеве, доставит на Марс различное автономное научное оборудование.

«При входе в плотные слои атмосферы Марса поверхность десантного модуля неизбежно будет нагреваться. Во время экспериментов в ЦНИИмаш имитируются параметры, характерные для марсианской атмосферы, что позволяет достаточно точно воспроизвести внешнее воздействие раскаленных газов и пылевых микрочастиц на тепловую защиту модуля. В ходе испытаний отрабатываются различные материалы теплозащитного покрытия», - говорится в сообщении.

Космический аппарат миссии «ЭкзоМарс-2020» планируется к запуску с космодрома Байконур в июле-августе 2020 года. Аппарат должен будет доставить к Марсу автономную научную станцию и автоматический марсоход.