РИАМО - 22 июн. В Подмосковье и Москве объявили «желтый» уровень опасности из-за грозы, сильных порывов ветра до 17 метров в секунду и высокой пожароопасности на 23 июня, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это третий из пяти уровней опасности, он обозначает потенциально опасную погоду. На территории Подмосковья и Москвы из-за ветра и грозы его объявили на 12 часов с 09:00 23 июня. «Желтый» уровень из-за высокой пожароопасности начнет действовать с 21:00 пятницы в течение суток.

«Желтый» уровень опасности также объявили на территории почти всего Центрального федерального округа, кроме Орловской, Липецкой, Курской, Воронежской и Белгородской областей. Там объявлен следующий, «оранжевый» уровень опасности из-за высокого риска пожаров. Этот уровень означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

В Подмосковье и Москве 23 июня будет облачно с прояснениями, местами пройдет кратковременный дождь, прогремит гроза. При грозе порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду. Температура ночью составит плюс 18-20 градусов, днем — плюс 30-32.