РИАМО - 22 июн. Около 25 тысяч зрителей московских матчей воспользовались правом бесплатного проезда в поездах «Аэроэкспресс» в первую неделю чемпионата мира по футболу, говорится в сообщении пресс-службы перевозчика.

«Всего на данный момент правом бесплатного проезда в аэроэкспрессах воспользовались более 42 тысяч человек. Из них более 14 тысяч – это волонтеры, порядка трех тысяч – лица, внесенные в списки FIFA, и неаккредитованные журналисты, которых компания начала перевозить без оплаты в мае», – говорится в сообщении.

За первую неделю их число составило 25 тысяч. Наибольшее количество зрителей столичных матчей было зафиксировано 18 июня – четыре тысячи человек.

Чтобы воспользоваться правом на бесплатный проезд, болельщикам необходимо предъявить в кассы «Аэроэкспресс» паспорт болельщика (Fan ID) и билет на московский матч.

Как говорится в сообщении, всего с начала июня услугами «Аэроэкспресс» воспользовались более 800 тысяч пассажиров. В среднем, с момента старта чемпионата мира по футболу – 2018 ежедневный пассажиропоток увеличился на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным пресс-службы перевозчика, в дни вечерних московских матчей с 27 на 28 июня, с 3 на 4 июля и с 11 на 12 июля аэроэкспрессы будут курсировать до 3:00 ночи.

Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. Турнирные игры продлятся по 15 июля. Матчи пройдут на 12 стадионах в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону и Екатеринбург.