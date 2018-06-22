РИАМО – 22 июн. Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому Николай Патрушев переназначен на должность секретаря Совбеза России, сообщает Газета.ru.

«Назначить Патрушева Николая Платоновича секретарем Совета безопасности Российской Федерации», – говорится в документе, размещенном на официальном сайте Кремля.

Указ начинает действовать со дня его подписания, отмечается в материале.

Ранее Путин изменил состав Совета безопасности страны.

Согласно документу, в состав Совета безопасности введен глава МЧС Евгений Зиничев, исключены экс-глава МЧС Владимир Пучков и вице-премьер Алексей Гордеев.

Совет Безопасности осуществляет подготовку решений Президента Российской Федерации по вопросам стратегии развития страны, обеспечения защиты жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз.