РИАМО - 22 июн. В пятницу воздух в столице прогрелся до плюс 28,6 градуса, этот день стал самым жарким с начала 2018 года, сообщила РИАМО главный специалист Гидрометцентра РФ Марина Макарова.

«По состоянию на 13:00 зафиксировано 28,6 градуса. Получается, это новый рекорд года», - сказала Макарова.

Она добавила, что ранее рекорд был поставлен 19 июня - тогда воздух прогрелся до плюс 28,1 градуса.

Ранее синоптики предупреждали, что к вечеру пятницы в столицу могут прийти грозовые дожди. 23 июня туч станет больше, и температура начнет понижаться. Пик этого похолодания ожидается 24 июня, днем будет около плюс 20 градусов, а уже с началом новой недели облака над Русской равниной рассеются, и воздух вновь станет хорошо прогреваться – до плюс 25-27 градусов.