РИАМО - 22 июн. Управление Роспотребнадзора по Москве в связи с жарой организовало мониторинг температуры воздуха на станциях и в вагонах столичного метрополитена, а также в салонах наземного городского транспорта ГУП «Мосгортранс», превышений максимально допустимой температуры нигде не зафиксировали, сообщается на сайте ведомства.

«Мониторинговые измерения параметров микроклимата проводятся на пересадочных станциях «Воробьевы горы», «Спартак», «Спортивная», «Охотный Ряд», «Пушкинская», «Цветной бульвар», «Чистые пруды», «ЦСКА», «Китай–город», «Киевская», «Павелецкая», «Комсомольская», «Белорусская» и в подвижном составе ГУП «Московский метрополитен». При проведении замеров на станциях и в подвижном составе Московского метрополитена превышения температуры не зафиксированы», — говорится в сообщении.

В связи с приобретением метрополитеном 65 тысяч бутылок по 0,5 литра питьевой воды для бесплатной раздачи пассажирам из-за жары управление Роспотребнадзора по столице вместе с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» проверило воду на соответствие необходимым требованиям. Вода отвечает всем нормативам.

«В случае установления температуры воздуха на станциях плюс 28 градусов и выше в течение четырех часов, руководством Московского метрополитена организована бесплатная раздача бутилированной питьевой воды емкостью 0,5 литра (по обращению пассажиров) работниками справочно-информационных стоек «Живое общение», — добавляется в сообщении.

При проведении замеров параметров микроклимата в салонах наземного городского транспорта ГУП «Мосгортранс», на маршрутах спортивных соревнований в период проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в автобусах, оборудованных системами кондиционирования воздуха, превышения температуры также не зафиксированы.