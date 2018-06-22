РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 июн. В городском округе Люберцы в пятницу у памятника-часовни Всех Святых на Октябрьском проспекте прошел митинг, посвященный Дню памяти и скорби, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В митинге приняли участие глава муниципалитета Владимир Ружицкий, председатель Совета ветеранов Люберец Юрий Орехов, священник Александр Ионов, школьники, студенты, ветераны.

«Судя по рассказам, 22 июня 1941 года было так же солнечно, как и сегодня, тот день стал началом войны. Сила духа народа в такие трудные минуты сплотилась для защиты своей Родины. Война коснулась каждую семью на просторах бывшего СССР. Мы благодарны нашим предкам, которые смогли защитить нашу Родину. Великая Отечественная война показала единение народа всей страны от мала до велика. Этим и сильна наша Россия – сплоченностью в трудные минуты», - сказал Ружицкий.

Он пожелал всем жителям мира и благополучия.

«За 1 418 дней войны погибли более 27 миллионов человек. Из Люберецкого района более 50 тысяч ушли на фронт, более 17 тысяч не вернулись. Мне бы искренне хотелось, чтобы подобное не повторилось, чтобы наш народ был всегда сплоченным во всем не только на войне, но и в работе в мирное время», - отметил Ружицкий.

По словам Юрия Орехова, в эти 1 418 дней решалась судьба страны, ее свободы и независимости.

«Удар, который был нанесен на всем протяжении нашей западной границы, не выдержала бы ни одна армия мира, ее не выдержала и Красна Армия. Но в отличие от Польши, которая сопротивлялась 1 месяц, Франции – 14 дней, наша армия отступала, но вела ожесточенные бои, немцы признали, что они потерпели поражение еще в июле 1941 года», - подчеркнул Орехов.

Он добавил, что дорогой ценой далась эта победа, 9,5 миллионов красноармейцев погибли на полях брани, остальное – гражданское население. Таких потерь мир не видел никогда.

«В 1941 году на территории РСФСР работали четыре епископа на своих кафедрах и примерно 100 храмов. Именно церковь назвала эту войну Отечественной. Уже в первые дни войны во всех храмах служился тот же молебен, что и в 1812 году», - пояснил Ионов.

Он добавил, что Успенский храм в деревне Жилино 15 июня коммунисты закрыли. Но 22 июня замки с дверей храма исчезли, люди стали в нем молиться.