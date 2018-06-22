РИАМО - 22 июн. Велосипедная дорожка, дорожка для бега и биатлонный стадион появятся на территории парка 850-летия Москвы после работ по благоустройству территории, сообщил журналистам представитель комплекса городского хозяйства Москвы.

По его словам, на юго-востоке столицы стартовал третий этап работ по комплексному благоустройству и озеленению территории парка 850-летия Москвы. Специалисты комплекса городского хозяйства уже приступили к работам по демонтажу существующего асфальтобетонного покрытия.

«В парке появится дорожка для бега и скандинавской ходьбы с резиновым покрытием, велосипедная дорожка, а также биатлонный стадион со стрельбищем, предназначенным для пневматического оружия. Рядом с ним – спортивная площадка с силовыми тренажерами и крытый павильон. Всего запланировано устройство четырех спортивных и одной детской площадки. Кроме того, здесь заработает прокат спортинвентаря», – сказал представитель комплекса.

По его словам, перед началом работ выставили ограждение для ограничения доступа жителей на строительную площадку. В настоящее время проводятся работы по устройству основания покрытий для лыжероллерной трассы и павильона администрации. Для посетителей устроен шоу-рум со всей необходимой информацией по благоустройству парка, кроме того, на вопросы жителей отвечает консультант, который находится здесь же.

Он добавил, что также на территории предусмотрено устройство лыжероллерной трассы около 4 километров. Летом ею будут пользоваться роллеры, а зимой – лыжники. Также запланировано создание памп-трека с двумя трассами – одна взрослая, вторая для детей.

Для любителей отдыха у воды проектом предусмотрено устройство смотровой площадки, а для тех, кому нравится ходить пешком обустроят сеть живописных дорожек через парк.

«В прошлом году в парке 850-летия Москвы провели первый и второй этапы благоустройства и озеленения. Основные работы планируется завершить в августе текущего года. Сезонные работы по высадке деревьев и кустарников, а также пуско-наладочные работы выполнят в осенний период», – отметил представитель ведомства.