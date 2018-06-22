РИАМО - 22 июн. В столице санитарный вертолет Московского авиационного центра эвакуировал с места аварии на МКАД ребенка, пострадавшего сопровождала авиамедицинская бригада, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

«Экипаж санитарного вертолета Московского авиационного центра вылетел на 82-й километр МКАД, где произошло ДТП с участием нескольких автомобилей, где пострадал ребенок. С места аварии экипаж эвакуировал пострадавшего ребенка в специализированное лечебное учреждение Москвы», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в полете ребенка сопровождала авиамедицинская бригада.