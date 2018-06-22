РИАМО - 22 июн. Владелец ресторана в Южнопортовом районе Москвы сделал пристройку общей площадью 200 квадратных метров к своему заведению, не имея на это разрешительных документов, говорится в сообщении пресс-службы Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости столицы.

Сотрудники ведомства выявили целый ряд нарушений на объекте, расположенном по адресу: 3-й Крутицкий переулок, дом 13, строение 2.

«При проведении мониторинга было установлено, что земельный участок предоставлен в аренду для эксплуатации здания под ресторан с объектом торговли. В свою очередь, арендатор, не имея разрешительных документов, произвел реконструкцию здания. У ресторана появилась пристройка площадью более 200 квадратных метров», – говорится в сообщении.

Кроме этого, сотрудники выявили еще несколько нарушений при использовании земельного участка. Часть здания незаконно использовалась букмекерской конторой.

«Распорядительный документ полномочного органа власти города Москвы об изменении целевого назначения земельного участка не выдавался», – говорится в сообщении.

Помимо этого, территория возле ресторана оказалась захламлена бытовым и строительным мусором. По факту выявленных нарушений возбуждено административное производство. Недобросовестному арендатору придется заплатить штраф и принять меры по устранению нарушений.