РИАМО - 22 июн. Столичные школьники и студенты колледжей 23 июня примут участие в создании «умного дома» в рамках мастер-класса в Московском техническом университете связи и информатики, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы столичного департамента образования.

«В ходе мастер-класса ребятам покажут, как создать «умное» освещение, эффективный климат-контроль и обезопасить свое жилище от проникновения», - сказал собеседник агентства.

Московские вузы приглашают учащихся на открытые лекции, тренинги и мастер-классы. Зарегистрироваться на мероприятия «Суббот московского школьника» можно на сайте департамента образования столицы.

Так, в выходные на «Инженерных субботах» школьники познакомятся с векторной графикой и самостоятельно порисуют в графических редакторах на семинаре «Компьютерная графика «от и до» в Российском государственном университете имени А. Н. Косыгина.

Интересующиеся медицинской темой узнают о влиянии микроорганизмов на пандемии и эпидемии в истории человечества на «Университетской субботе» в Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Н. И. Пирогова. Ребятам расскажут, как увеличение популяции животных связано с ростом заболеваемости среди людей и являются ли новые болезни более опасными, чем прежние, хорошо известные.

Проект «Субботы московского школьника» продолжится и в каникулы по желанию детей.

«Несмотря на каникулярный период, ребята регистрируются и приходят на мероприятия. Мы не останавливаем проект на лето», - сказал руководитель департамента образования города Москвы Исаак Калина.

Начальник управления координации государственной программы Александр Тверской добавил, что вузы-партнеры и другие предприятия готовы идти навстречу любознательным учащимся.