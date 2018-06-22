В этот уикенд в столице продолжается мировой праздник футбола – на Красной площади открывается фестиваль «Парк Футбола», также пройдет летний опен-эйр «Настроение – ЛЕТО!» с участием групп «Звери» и «Уматурман», а в Подмосковье – фестиваль джаза. Обозреватель РИАМО выбрала самые интересные события на предстоящие выходные и узнала, куда сходить в Москве и Подмосковье с 22 по 24 июня.

ПЯТНИЦА, 22 июня

Парк футбола ЧМ-2108

Парк футбола ЧМ-2018 с 21 июня работает на Красной площади. Здесь можно увидеть Кубок победителей Чемпионата мира по футболу, принять участие в футбольных мастер-классах, получить автограф от известных футболистов, а также принять участие в розыгрыше призов. Все желающие смогут сыграть в «быстропас» и текбол – игру с элементами футбола и настольного тенниса, попробовать забить гол роботу и проверить свою меткость на «Стене точности». В специальном павильоне «Зима» можно увидеть ледовые скульптуры от всех городов-организаторов. До конца ЧМ-2018 в парке пройдут тематические дни, посвященные культуре и народным промыслам регионов России, а также дни стран-участниц ЧМ-2018.

Где: Москва, Красная площадь

Цена: бесплатно

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Премьера фильма «8 подруг Оушена»

Комедийный фильм-ограбление «8 подруг Оушена» в прокате с 21 июня. Сестра Дэнни Оушена (Джордж Клуни) Дебби (Сандра Буллок) потратила 5 лет на разработку плана ограбления, который должен воплотиться в жизнь на балу в музее «Метрополитен». Жертвой ограбления должна стать известная актриса Дафна Крюгер, а исполнительницами – героини Кейт Бланшетт, Рианны, Оливии Манн, Дакоты Фаннинг, Сандры Буллок, Энн Хэтэуэй и Хелены Бонем Картер. Смогут ли девушки снять бриллианты и остаться незамеченными, можно узнать уже в этот уикенд.

Где: кинотеатры Москвы и Московской области

Цена: от 250 рублей

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Концерт группы «Ундервуд»

© официальная группа «Ундервуд» в соцсети «ВКонтакте»

Группа «Ундервуд» 22 июня выступит с концертом в Москве в честь 15-летия второго альбома «Красная кнопка», который вышел в 2003 году и актуален до сих пор. За более чем 20 лет «Ундервуд» успели полюбить несколько поколений. В прошлом году они напомнили о себе, выпустив клип на песню «Скарлетт Йоханссон едет в Херсон».

Где: Москва, клуб «16 тонн»

Цена: от 1200 рублей

Показы фильмов Станислава Говорухина

© сайт "Москино"

Сеть кинотеатров «Москино» 22 июня устроит кинопоказы в память об актере и режиссере Станиславе Говорухине. В списке фильмов: картина Сергея Соловьева «Асса», в которой Говорухин сыграл криминального авторитета Крымова, военная драма «Брызги шампанского» 1989 года, а также фильмы Говорухина последних лет – «Артистка», «Благословите женщину», «Конец прекрасной эпохи» и многие другие. Более подробно ознакомиться с расписанием можно на сайте.

Где: Москва, сеть кинотеатров «Москино»

Цена: бесплатно

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СУББОТА, 23 июня

Фестиваль джаза в Подольске

© Александра Картавая

Более десяти джазовых коллективов примут участие в первом фестивале джаза в подмосковном Подольске. В программе –

выступления начинающих и заслуженных музыкантов, среди которых легендарный джаз-оркестр «Мелодия» ДК имени Карла Маркса под руководством Константина Моисеева. Зрители услышат как авторские произведения, так и мировые хиты.

Где: Московская область, Подольск

Цена: бесплатно

Маркет «Москва/Стокгольм»

© сайт Scandinavia Club

Ностальгический маркет «Москва/Стокгольм» 23 июня пройдет в Москве. Здесь будут представлены винтажные и антикварные предметы декора и посуды из Северной Европы, а также редкие книги на английском и скандинавских языках, 8- и 16-битные игровые консоли, поиграть в них сможет любой желающий. На ярмарке можно будет купить редкие издания Туве Янссон и «Старшей Эдды», книжные новинки от «Хюгге» и «Лагом» до фолианта «Нордическая кухня», кружки с маяком и в стиле Hygge и многое другое. Также в программе – акустический концерт Кати Жуковой, диджей-сет и розыгрыш призов.

Где: Москва, Scandinavia Club, ул. Большая Андроньевская, 22

Цена: бесплатно, по регистрации

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 июня

Фестиваль «Настроение – ЛЕТО!»

Благотворительный фестиваль «Настроение – ЛЕТО!» с участием группы «Звери» 24 июня пройдет в саду «Эрмитаж». На сцене выступят группа «Звери», UMA2RMAN, «Дискотека Авария», «ФРУКТЫ», Jukebox Trio, барабанное шоу Vasiliev Groove, певица ЭММА М, актриса театра и кино Ян Гэ, Василий Обломов и многие другие. Средства, собранные во время концерта, пойдут на реализацию проекта благотворительного фонда «Бюро Добрых Дел» — «История успеха». Ведущие фестиваля – Максим Виторган и Ксения Собчак.

Где: Москва, сад «Эрмитаж»

Цена: 1900 – 3000 рублей

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Международный день йоги в России

© сайт Organic-people

4-й Международный день йоги 24 июня пройдет в «Царицыне». На фестивале будет организовано более 30 йога-площадок, где ведущие школы устроят мастер-классы по различным направлениям йоги, а также проведут лекции и семинары по ЗОЖ, питанию и уходу за собой. Развлекать посетителей будут на четырех музыкальных сценах, перекусить можно будет на вегетарианском фудкорте.

Где: Москва, музей-заповедник «Царицыно»

Цена: бесплатно

Фестиваль духовных оркестров на ВДНХ

© сайт мэра Москвы

Международный фестиваль-конкурс духовых оркестров 24 июня пройдет на ВДНХ. Около фонтана «Каменный цветок» выступит конкурсант фестиваля – оркестр GUDI BAND, созданный студентами Государственного училища духового искусства (ГУДИ) в 2016 году. Участникам оркестра еще нет 18-ти, но они уже активно выступают и экспериментируют в разных жанрах.

Где: Москва, ВДНХ, площадка между фонтаном «Каменный цветок» и цветочным партером

Цена: бесплатно

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