РИАМО - 22 июн. В подмосковных Мытищах в надлежащее состояние привели более 30 детских игровых и спортивных площадок, демонтировано более 40 игровых элементов, представлявших опасность для детей, сообщила в пятницу глава Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева.

«В благообразное состояние приведены малые архитектурные формы, территории детских игровых площадок, засыпан песок в песочницы. Также установлены информационные щиты с правилами поведения и телефонами экстренных служб», – уточнила Витушева.

Она добавила, что управляющие компании и организации, ответственные за содержание детских игровых площадок, привлечены к административной ответственности.

С начала 2018 года инспекторы территориального отдела №7 Госадмтехнадзора Московской области проверили более 400 детских игровых и физкультурно-оздоровительных площадок.