РИАМО - 22 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в составе делегации, возглавляемой президентом России Владимиром Путиным, принял участие в церемонии возложения венка и цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду и памятнику маршалу Советского Союза Георгию Жукову, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства региона.

«Присутствующие почтили память погибших защитников Отечества минутой молчания. Церемония завершилась тожественным маршем роты почетного караула Президентского полка», - говорится в сообщении.

День начала Великой Отечественной войны (22 июня) установлен в России как памятная дата – День памяти и скорби. В этот день в 1941 году в 4:00 Германия напала на Советский Союз без объявления войны. В этот день в России вспоминают погибших, проводят шествия со свечами, возлагают цветы к памятникам и мемориалам.

Парки культуры и отдыха в Подмосковье подготовили более 50 мероприятий, посвященных Дню памяти и скорби. Ожидается, что в этих мероприятиях примут участие более 70 тысяч человек.