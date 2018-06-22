РИАМО - 22 июн. Ровно в полночь в пятницу в Музее Победы началась акция «Свеча памяти», в ее рамках на фасад здания спроецировали огромную видеоинсталляцию – изображение зажженных 1418 свечей – по числу дней Великой Отечественной войны, говорится в сообщении информационного центра музея.

«Музей Победы в ночь на 22 июня открыл всероссийскую акцию «Свеча памяти». Ровно в полночь Волонтеры Победы зажгли свечи от Вечного огня у стен музея. Одновременно изображение 1418 горящих свечей – по числу дней войны – спроецировали на стену музея. Грандиозная видеоинсталляция высотой более 20 метров заняла фасад здания», – говорится в сообщении.

Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания.

Видеоинсталляцию можно было увидеть на фасаде здания музея до рассвета. В эту же ночь к акции присоединились десятки музеев по всей стране, входящих в проект «Территории Победы» – в полночь по местному времени они зажгли свечи памяти.

День начала Великой Отечественной войны (22 июня) установлен в России как памятная дата – День памяти и скорби. В этот день в 1941 году в 4:00 Германия напала на Советский Союз без объявления войны. В этот день в России вспоминают погибших, проводят шествия со свечами, возлагают цветы к памятникам и мемориалам.