РИАМО – 22 июн. Проверка ОСАГО с помощью дорожных камер может заработать в Москве с 1 сентября текущего года, ГИБДД планирует выписывать штраф в 800 рублей автомобилисту без ОСАГО каждый день, когда он проезжает под камерами, сообщает ТАСС.

«Дата примерная, могут возникнуть сложности, пока мы ориентируемся на 1 сентября. Планируется и предлагается, что первые три месяца будут приходить «письма счастья», – сказал исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев.

Он отметил, что это предупреждения об отсутствии ОСАГО, чтобы в случае ошибки человек мог уточнить в своей страховой компании, правильно ли в систему введены данные его автомобиля.

ГИБДД настаивает на том, чтобы сразу выписывать штраф за отсутствие полиса – 800 рублей, добавил Уфимцев. Проверка полиса будет идти по базам ГИБДД и РСА.

«Все машины, которые в течение дня попали под камеры, будут проверяться по итогам дня на наличие полиса ОСАГО», – отметил Уфимцев.

Проверка будет двухуровневая: после фиксации автомобиля будет введена некая задержка по времени, чтобы вновь проданный полис появился в системе. Непосредственно перед выпиской штрафа будет повторная проверка наличия полиса – ошибок быть не должно, отметил он.

После теста системы в Москве вторым регионом запуска системы может стать Татарстан, добавил исполнительный директор Российского союза автостраховщиков.