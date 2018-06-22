РИАМО - 22 июн. Четыре государственных музея Подмосковья получили в дар от меценатов редкие экспонаты, региональные музеи часто получают в дар картины, иконы, печатные издания, предметы быта, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Государственные музеи Московской области в работе по пополнению своих фондов и коллекций сотрудничают как с известными меценатами, так и с простыми людьми, неравнодушными к сохранению культурного наследия Подмосковья. Музеям также оказывают помощь в реставрации и в проведении благотворительных мероприятий. Можно сказать, что у нас живы традиции, заложенные Третьяковым, Строгановым, Демидовым и Мамонтовым», – сказала министр культуры Московской области Оксана Косарева.

Шестью картинами пополнилось собрание живописи музея-заповедника «Зарайский кремль». Их передал в дар французский коллекционер, потомок русских эмигрантов первой волны Андрей Сметанкин. Это стало замечательным подарком к 100-летнему юбилею, который музей отметит в этом году.

Музею-заповеднику «Зарайский кремль» переданы работы Ивана Ковальского (1850-1878) «Зимний лесной пейзаж», Николая Кошелева (1840-1918) «Дремлющий монах в монастырской лавке», Иосифа Шклявера (1871-1941) «Портрет старухи у самовара», жанровая сцена Елизаветы Краснушкиной(1858-1912) «Кибитка в зимнем поле», а также полотна неизвестных художников конца XVIII – первой трети XIX века «Сельский пейзаж с рыбаками» и «Русская деревня».

Историко-литературному музею-заповеднику А.С. Пушкина переданы редкие экспонаты, которые украсят основную экспозицию дворца усадьбы Вяземы. В основной фонд музея поступили бронзовые статуэтки французских королей Генриха III и Генриха IV (Франция, вторая половина XIX века), фарфоровое панно «Пейзаж с оленями» (Германия, вторая половина XIX века), медное блюдо с античным сюжетом (современная копия предмета начала XIX века), предметы крестьянского быта XVIII – XIX веков.

Фонды Серпуховского историко-художественного музея пополнили предметы из дома известного живописца, стоявшего у истоков создания музея, Александра Бузовкина (1886-1966). Они были подарены внуком художника Андреем Мосоловым.

Два настенных шкафчика с резным декором выполнены по эскизам Елены Поленовой (1850-1894), художницы, графика, первого в России иллюстратора детской книги, художественного руководителя Абрамцевской столярной мастерской. Она создала более 100 проектов резных художественных изделий. Поленова при работе ориентировалась на старинные изделия народного быта и перерабатывала их.

Также коллекция музея пополнилась предметом мебели, выполненным самим Александром Бузовкиным в 1920-е годы. Это полка с резным декором, которую автор называл божницей.

Звенигородский историко-архитектурный и художественный музей получил в дар от известного московского коллекционера Андрея Кусакина фарфоровый кофейник, изготовленный на одной из французских мануфактур в начале XIX века. Кофейник украшен аллегорическими изображениями Зимы и Осени.