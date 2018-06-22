РИАМО - 22 июн. На столичном стадионе «Спартак» 23 июня в 15:00 пройдет матч чемпионата мира по футболу, во время него воздух прогреется до плюс 30 градусов, также ожидается гроза, сообщается на сайте «Метеоновости».

В России 23 июня проведут три игры чемпионата мира — в Москве, Ростове-на-Дону и Сочи.

«В Москве, где в 15:00 на стадионе «Спартак» встретятся команды Бельгии и Туниса, ожидается жаркая погода с максимальной температурой 28-30 градусов, не исключен локальный кратковременный дождь с грозой», — говорится в сообщении.

В Ростове-на-Дону во время матча между командами Южной Кореи и Мексики будет еще жарче – до плюс 34 градусов, к вечеру температура опустится до плюс 30 градусов, пройдет грозовой дождь. В Сочи же будет комфортная температура для игры Германия – Швеция — 22-24 градуса.

Матчи чемпионата мира по футболу FIFA-2018 проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. ЧМ-2018 завершится 15 июля.