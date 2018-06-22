РИАМО - 22 июн. Детеныш зубра, который родился в подмосковном Приокско-Террасном заповеднике накануне чемпионата мира по футболу, получил имя Мундиаль, сообщается на сайте заповедника.

«Двенадцатого мая у зубров родился первый в этом году теленок-самец. Раздумывать долго нам не пришлось — в России стартовал чемпионат мира по футболу 2018 года – мундиаль! В переводе с испанского и португальского слово «мундиаль» означает «чемпионат мира». Это же прекрасная кличка для первого родившегося в 2018 году самца!» - говорится в сообщении.

Пока юный «чемпион» старается не отходить далеко от мамы — большой мудрой самки Мурибеллы. Пройдет не так много времени, и Мундиаль, возможно, станет таким же огромным и могучим, как его отец Мураками.

На сайте поясняется, что клички всех зубров в подмосковном заповеднике по традиции начинаются на «Му».

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. ЧМ-2018 завершится 15 июля.

Приокско-Террасный государственный природный биосферный заповедник имени Михаила Заблоцкого – особо охраняемая природная территория Российской Федерации. Расположен на левом берегу Оки в Серпуховском районе Московской области. Это один из самых маленьких заповедников страны, однако на площади около 5 тысяч гектаров обитает 143 вида птиц и 57 видов диких млекопитающих.

Главной достопримечательностью заповедника является зубр – дикий лесной бык, самое крупное копытное животное Европы, которое совсем недавно стояло на грани исчезновения.