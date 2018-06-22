РИАМО - 22 июн. Подмосковье активно ищет компании-поставщики для завода Mercedes-Benz в Солнечногорском районе, который начнет выпускать автомобили в начале 2019 года, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Ранее в Штутгарде делегация Московской области посетила предприятие Dürr AG – одного из ведущих производителей в сфере машиностроения и выпуска оборудования. Компания является поставщиком Mercedes в Германии. Зампред областного правительства – министр инвестиций и инноваций Подмосковья Денис Буцаев и член правления Durr AG Йохен Вейраух провели переговоры о возможном создании на территории Московской области направления по развитию энергосберегающих технологий, робототехники на крупных производствах и технологий, связанных с планированием и строительством производственных помещений.

«Мы в активном поиске тех компаний, которые зайдут в качестве поставщиков для Mercedes Benz. Завод Mercedes начнет выпускать автомобили в первом квартале 2019 года в Солнечногорском районе. Мы считаем, что вместе с этим уже около пяти компаний начнут работу на территории Подмосковья как поставщики», – сказал Буцаев.

Кроме того, по итогу двухдневного роуд-шоу в Германии, организованного по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, Буцаев сообщил, что в Подмосковье создадут автомобильный кластер. Для привлечения крупных проектов инвесторам в регионе предлагают специальные условия, в том числе льготы на налоги.