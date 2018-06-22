РИАМО - 22 июн. Отделение общей реанимации городской больницы имени Вересаева дополнительно оснастили новыми высокоточными аппаратами «искусственной почки» для проведения сеансов гемодиализа, а также аппаратами искусственной вентиляции легких последнего поколения, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения Москвы.

«Благодаря новым аппаратам «искусственной почки» процедура гемодиализа проходит значительно быстрее, и мы теперь имеем возможность проводить полноценный высокопоточный гемодиализ. Также разработчики внедрили современное программное обеспечение, что позволяет еще точнее контролировать состояние пациента», – сказала главный врач больницы имени Вересаева Татьяна Крыль.

Поступившие модели аппаратов искусственной вентиляции легких снабжены интеллектуальными вспомогательными режимами, что позволяет в кратчайшие сроки восстановить самостоятельное дыхание и активизировать пациентов. Новые аппараты представляют собой быстродействующие и высокоточные компьютеры, предназначенные для качественного и непрерывного мониторинга состояния пациента и анализа показателей.

Гемодиализ – это процедура для замещения функции почек, во время которой кровь проходит через особую мембрану и очищается от воды и токсичных продуктов жизнедеятельности организма.