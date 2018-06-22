РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 июн. Сотрудники пожарного гарнизона Люберец в пятницу ночью потушили возгорание в частном доме в СНТ «Новомарусино», сообщается на официальной странице Люберецкого ТУ «Мособлпожспаса» в Instagram.

22 июня в 1:22 в оперативно-дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о возгорании частного дома по адресу: Новомарусинский проезд, СНТ «Новомарусино» дом №34.

«В 3:46 - ликвидация открытого горения. Возгорание тушили четыре единицы техники Люберецкого гарнизона пожарной охраны. Пожарные расчеты прибыли в установленные сроки и сделали все, что от них зависит, чтобы избежать распространения пламени и спасти соседние строения», - говорится в сообщении.

В результате пожара обгорела кровля деревянно-щитового частного дома размерами 7 на 8 метров по всей площади, пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.