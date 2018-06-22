РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 июн. В пятницу в микрорайоне Климовск Подольска водитель иномарки сбил мужчину на пешеходном переходе, сообщил «РИАМО в Подольске» свидетель происшествия.

«На улице Ленина в части Гривно микрорайона Климовск на пешеходном переходе около рынка водитель синего Fordа сбил мужчину. Когда мы проезжали мимо, к пострадавшему уже приехала скорая помощь», – сказал свидетель.

По его словам, на улице Ленина из-за ДТП образовалась большая пробка.