РИАМО - 22 июн. В деревне Оксино городского округа Чехов в Подмосковье сняли карантин по бешенству животных, соответствующее постановление губернатора Московской области имеется в распоряжении РИАМО.

«Отменить с даты подписания настоящего постановления ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных, установленные постановлением губернатора Московской области от 19 апреля 2018 года, и признать благополучными по бешенству животных следующие территории Московской области: деревня Оксино городского округа Чехов», – говорится в тексте постановления.

Карантин также отменили от западной границы деревни Панино до западной границы деревни Бершово, далее на север вдоль границы городского округа Чехов до западной границы деревни Панино.

Бешенство – смертельно опасное заболевание. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства.