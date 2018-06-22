РИАМО - 22 июн. Продажи мороженого в Москве могут вырасти на 7% в пятницу, которая обещает стать самым жарким днем с начала года, сообщила РИАМО технолог Союза мороженщиков России Марина Колоницкая.

«По статистике, конечно, в жаркий день продажи мороженого увеличиваются. Сегодня, наверное, на 5-7% продажи должны подняться, спрос все-таки в жаркий день возрастает по Москве», - сказала Колоницкая.

Она отметила, что в выходные дни продажи сладкого десерта могут вырасти до 20%.

По прогнозу синоптиков, в пятницу в Москве ожидается аномальная для июня жара в плюс 31 градус. Этот день может стать самым теплым не только с начала года, но и за всю эпоху глобального потепления. Однако уже в субботу температура в столице начнет понижаться. В воскресенье в мегаполисе посвежеет – днем будет около плюс 20 градусов.