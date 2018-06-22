РИАМО (КОРОЛЕВ) - 22 июн. В подмосковном Королеве состоялся митинг, посвященный Дню памяти и скорби, в ходе которого жители города возложили цветы к Мемориалу Славы, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

Митинг, посвященный Дню памяти и скорби, прошел в пятницу на площади у Мемориала Славы. В нем приняли участие руководитель городской администрации Юрий Копцик, председатель совета ветеранов Владимир Ковтуненко, ветераны ВОВ, представители градообразующих предприятий, общественных и молодежных организаций, а также воспитанники общеобразовательных учреждений города.

«77 лет прошло со страшного дня 22 июня 1941 года. Тем летним утром, в один миг, наша Родина сплотилась и встала в полный рост на встречу злейшему врагу. Событий страшнее, чем Великая Отечественная война, не знает история. Но, несмотря ни на что, наши прадеды, деды и отцы победили. И мы должны сохранить в памяти подвиг этих людей. Вечная слава тем, кто отдал жизнь за Родину. Слава и низкий поклон вам, дорогие ветераны», - сказал Копцик.

В ходе торжественной части мероприятия была объявлена минута молчания. Затем участники митинга возложили цветы к мемориалу и зажгли свечи. Завершился митинг выступлениями творческих коллективов города.

День начала Великой Отечественной войны (22 июня) установлен в России как памятная дата – День памяти и скорби. В этот день в 1941 году в 4:00 Германия напала на Советский Союз без объявления войны. В этот день в России вспоминают погибших в годы войны.