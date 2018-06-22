РИАМО - 22 июн. В пятницу, в день годовщины начала Великой Отечественной войны, Российское военно-историческое общество совместно с Московским метрополитеном выпустило лимитированную серию транспортных карт «Тройка», посвященную разгрому советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, приобрести ее можно в столичных музеях, сообщается на сайте РВИО.

«Транспортная карта выпущена ограниченным тиражом в 1 тысячу экземпляров. Это первый совместный проект подобного формата РВИО и Московского метрополитена, посвященный важнейшим историческим событиям нашей страны», — говорится в сообщении.

Приобрести тематическую «Тройку» можно в музее военной формы одежды, музее «Стрелецкие палаты», Музее Победы и книжном клубе «Книги, кофе, почитать».

Как напоминается в сообщении, РВИО совместно с метро запустило девять тематических поездов. Поезд «Народный ополченец» посвящен Победе в Великой Отечественной войне. Именной состав «Великие полководцы» рассказывает о судьбах и боевом пути прославленных военачальников. Составы «Кино Победы» рассказывают о фильмах, посвященных защитникам Отечества. Экспозиция поезда «Легенды кино» повествует о самых известных картинах советских режиссеров. Каждый из вагонов поезда «Союзмультфильм-80» оформлен кадрами из мультфильмов. Поезд «Россия – моя история» посвящен истории Российского государства и великим историческим личностям.

День начала Великой Отечественной войны (22 июня) установлен в России как памятная дата – День памяти и скорби. В этот день в 1941 году в 4:00 Германия напала на Советский Союз без объявления войны. В этот день в России вспоминают погибших, проводят шествия со свечами, возлагают цветы к памятникам и мемориалам.