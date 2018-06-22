РИАМО (КОРОЛЕВ) - 22 июн. На стоянке у одного домов микрорайона Юбилейный подмосковного Королева сгорел автомобиль, сообщил «РИАМО в Королеве» очевидец происшествия.

Инцидент произошел возле дома №5 на улице Малая Комитетская в микрорайоне Юбилейный. По словам очевидца, автомобиль марки KIA загорелся в ночь с 21 на 22 июня.

«Видел пожар ночью (с 21 на 22 июня – ред.), горела задняя часть автомобиля. Его достаточно быстро потушили, хотя та часть, что горела, пострадала серьезно», – пояснил очевидец.

Припаркованные рядом машины при пожаре не пострадали.