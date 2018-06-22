РИАМО - 22 июн. Жители ряда московских районов прошедшей ночью могли ощущать запах сероводорода, при этом его концентрация в воздухе была в границах нормы, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

«В отдельных районах города в ночные часы был превышен порог запаха сероводорода, безопасный уровень воздействия, рекомендованный ВОЗ, не превышен», - говорится в сообщении.

По данным на утро пятницы, максимальные разовые концентрации загрязняющих веществ в атмосфере мегаполиса находятся в пределах установленных нормативов. В течение дня метеоусловия будут способствовать рассеиванию выбросов.

Сероводород – бесцветный газ со сладковатым вкусом, имеющий запах протухших куриных яиц.