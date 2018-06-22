РИАМО - 22 июн. Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство досугово-развлекательного центра около станции метро «Люблино» на юго-востоке Москвы, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«На юго-востоке города в зоне жилой застройки недалеко от станции метро «Люблино» на Белореченской улице, 12, инвестор возведет трехэтажный досугово-развлекательный центр. Плановое завершение строительства – май следующего года», – сообщил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

В здании разместится зона досуга и отдыха, выставочный зал на 155 человек, на третьем этаже зона общественного питания – фудкорт на 170 мест, в подвальном пространстве – парковка на 22 машины.

Кроме того, в центре предусмотрена зона кратковременного пребывания детей в возрасте 6-12 лет под присмотром аниматоров, рассчитанная на десять человек. Территорию центра благоустроят, выполнят освещение и озеленение.