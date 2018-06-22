РИАМО - 22 июн. В Москве свыше 77 тысяч выпускников сдавали Единый государственный экзамен в основном периоде, результаты по некоторым из экзаменов уже известны, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Уже известны результаты экзаменов, которые проходили в мае, – по географии, информатике и ИКТ (28 мая), математике базового уровня и Государственному выпускному экзамену (ГВЭ) по математике (30 мая). Также выпускники могут ознакомиться с результатами ЕГЭ, которые сдавали в начале июня: по математике профильного уровня (1 июня), химии, истории (4 июня) и русскому языку (6 июня)», – говорится в сообщении.

В этом году задания не содержали тестовую часть, вместо этого требовалось кратко или развернуто ответить на вопросы и выполнить творческое задание. Во всех городских пунктах проведения экзаменов полный комплект материалов печатали в аудиториях, а потом сканировали бланки участников в штабах.

«Технология печати полного комплекта экзаменационных материалов подразумевает печать бланков ответов и контрольных измерительных материалов в аудиториях пунктов проведения экзаменов в присутствии обучающихся. Это позволяет еще больше повысить информационную безопасность ЕГЭ», – сказал руководитель Регионального центра обработки информации города Москвы Андрей Постульгин.

Выпускники 2018 года могут подать апелляцию о несогласии с полученными баллами в своей школе, выпускники прошлых лет – в местах регистрации на экзамен. Апелляцию необходимо подать в сроки, утвержденные государственной экзаменационной комиссией по каждому предмету. Нововведением этого года стало рассмотрение апелляций в режиме видео-конференц-связи.

В пятницу стартует дополнительный период проведения ГИА-11. Он завершится 2 июля. Сдать экзамены могут выпускники этого года, получившие неудовлетворительный результат по одному из обязательных предметов (русскому языку или математике), не завершившие экзамен по объективным причинам либо пропустившие его по уважительной причине. При совпадении двух предметов по выбору в один день основного периода выпускники этого года могут участвовать в ГИА-11 в дополнительные сроки. Сдать ЕГЭ в дополнительный период могут и выпускники прошлых лет.