РИАМО - 22 июн. В Москве в сквере в 1-ом Краснокурсантском проезде у памятника воинам внутренних войск сотрудники Росгвардии приняли участие в патриотической акции «Свеча памяти», посвященной Дню памяти и скорби, передает в пятницу корреспондент РИАМО.

«Ранним утром 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Весь советский народ встал на защиту Отечества. Участие войск правопорядка, подразделений милиции в Великой Отечественной войне - это особая страница нашей истории. Беспримерную стойкость показали сотрудники и военнослужащие во всех тяжелейших сражениях в боях: при обороне Брестской крепости, Риги, Таллина, Могилева, в Калининградской битве, битве на Кавказе, на Курской дуге», - сказал статс-секретарь - заместитель директора Росгвардии - главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ Сергей Захаркин.

Он отметил, что за мужество и героизм, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, более 100 тысяч военнослужащих были награждены орденами и медалями, среди них - 306 Героев Советского Союза. Четыре военнослужащих были удостоены этого высокого звания дважды.

«Мы бережно храним память о наших героях. Наш долг, современных защитников Отечества, не только помнить о тех, кто погиб, кто героически сражался за независимость нашей Родины, за мирное небо над головой, но и приумножать славные традиции, заложенные нашими прадедами, дедами и отцами. Поэтому неслучайно сегодня во всех подразделениях Росгвардии проходят мемориальные мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби», - добавил Захаркин.

Как отметил заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Кондратьев, в День памяти и скорби чтут память тех, кто героически встал на пути фашистских войск. Он подчеркнул, что война стала горем и испытанием для Советского Союза. Также он пожелал долгих лет жизни, здоровья и благополучия ветеранам войны.

Ветеран Великой Отечественной войны, генерал-майор Евгений Чусов добавил, что память о павших сохранится навсегда.

Участники мероприятия почтили память погибших минутой молчания. К монументу были возложены цветы и свечи.

После церемонии зажжения свечей и возложения цветов памятная акция продолжилась в Центральном музее Росгвардии.

Согласно справочному материалу, в работе ведомства важное место занимают меры по социальной и морально-психологической поддержке ветеранов. В настоящее время на учете в общественных организациях Росгвардии состоят более 640 ветеранов Великой Отечественной войны.

«Свеча памяти» – акция, в ходе которой в День памяти и скорби, 22 июня, по всей России и в других странах активисты и представители объединений и ведомств выходят на площади и к воинским мемориалам и зажигают вместе с ветеранами свечи в память о погибших в Великой Отечественной войне.

День начала Великой Отечественной войны (22 июня) установлен в России как памятная дата – День памяти и скорби. В этот день в 1941 году в 4:00 Германия напала на Советский Союз без объявления войны. В этот день в России вспоминают погибших, проводят шествия со свечами, возлагают цветы к памятникам и мемориалам.