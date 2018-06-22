РИАМО - 22 июн. В условиях жаркой погоды москвичам не стоит долго находиться на солнце, особенно в дневные часы, для прогулок лучше выбрать тенистые рощи и лесопарки, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГПБУ «Мосприрода».

По его словам, когда температура поднимается выше отметки плюс 25-27 градусов, на улице стоит соблюдать меры безопасности.

«Старайтесь избегать долгого нахождения под открытым солнцем и не забывайте о головном уборе. Прогулки лучше осуществлять в тенистых местах - рощах, лесах. Не забывайте, что самый пик жары приходится на середину дня - в это время лучше воздержаться от долгого пребывания на улице», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что важно использовать защитный крем от солнца, чтобы не получить ожог. На пляжах лучше проводить досуг под тенью деревьев или зонтиков. Также необходимо брать с собой питьевую воду, так как в жаркую погоду организм теряет много влаги.

«Если на пляже вы вдруг почувствовали себя нехорошо - закружилась голова, появилась тошнота или поднялась температура - незамедлительно обратитесь в медицинский пункт, который расположен на пляже», - добавил собеседник агентства.

По прогнозу синоптиков, в пятницу в Москве ожидается аномальная для июня жара в плюс 31 градус. Этот день может стать самым теплым не только с начала года, но и за всю эпоху глобального потепления. Однако в субботу температура начнет понижаться. В воскресенье в мегаполисе посвежеет – днем будет около плюс 20 градусов.