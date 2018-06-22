РИАМО - 22 июн. Строительство набережной вдоль реки в парке «Пехорка» в подмосковной Балашихе выполнили на 80%, все работы планируют завершить в течение июля, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

В рамках второй очереди реконструкции парка «Пехорка» планируется обустроить набережную длиной около 300 метров вдоль реки Пехорка, которая будет представлять собой настил из лиственницы на сваях.

«Подрядчики высокими темпами идут по строительству набережной. Сейчас работы выполнены на 80%. Я думаю, что в течение июля полностью работы завершим. Тот объем работ, который был проведен, та задумка, которую мы приняли, и сама реконструкция парка удалась», – сказал глава Балашихи Сергей Юров.

Он добавил, что на данный момент установлены 998 свай, 750 из которых забетонированы. Выполняются работы по укладке деревянных полов из лиственницы.

Юров отметил, что в рамках второго этапа реконструкции парка «Пехорка» также завершаются работы по укладке плитки, устройству спортивных площадок и площадок для выгула собак, а также по благоустройству территории у снесенного Зеленого театра. Территория парка уложена новым газоном и очищена от мусора, на детских площадках полностью заменено покрытие.

Реконструкция парка «Пехорка» в Балашихе началась в 2017 году по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках программы «Парки Подмосковья».

Парк «Пехорка» в Балашихе вошел в федеральный список лучших проектов благоустройства общественных территорий, сформированный министерством строительства и ЖКХ России по итогам исполнения приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в минувшем году.