РИАМО - 22 июн. Власти Москвы одобрили реализацию квартир в четырех корпусах жилого комплекса «Жемчужина» в Зеленограде, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Заключение о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям закона о долевом строительстве №214-ФЗ (ЗОС) выдано ООО «ПрометейСити» (входит в ПАО «Группа компаний «ПИК»»), которое возводит данный жилой комплекс», - сказал председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.

По его словам, сейчас застройщик может приступить к реализации квартир по договорам долевого участия (ДДУ) в жилых многоквартирных домах четвертой очереди строительства.

Он также отметил, что согласно закону о долевом строительстве, ООО «ПрометейСити» обязан вносить в компенсационный фонд платеж в размере 1,2% от цены каждого ДДУ в качестве гарантий исполнения обязательств перед дольщиками.

Согласно 214-ФЗ, с 1 января 2017 года застройщик, прежде чем открыть продажи в проекте, обязан получить ЗОС, так как без предоставления данного документа Росреестр не имеет права регистрировать первый ДДУ. В Москве услугу по выдаче ЗОС оказывает Москомстройинвест.

С начала 2018 года в комитет поступило 217 заявок на получение ЗОС, по 98 из них выдано положительное заключение. Оставшиеся заявки направляются застройщику на доработку и устранение выявленных специалистами комитета недочетов. После внесения необходимых корректировок застройщик может снова подать документы на получение ЗОС.