РИАМО (РЕУТОВ) - 22 июн. Администрация Центрального городского парка Реутова пошла навстречу пожеланиям активистов партийного проекта «Единая страна – доступная страна» и вместе с ними начала установку площадки для маломобильных групп граждан, сообщил в пятницу глава города Станислав Каторов.

«На территории парка разместятся качели и карусель, на которые будет можно въезжать прямо на инвалидной коляске. Они будут располагаться между двух детских комплексов и образуют с ними единое пространство. Теперь дети с ограниченными физическими возможностями смогут веселиться в парке наравне со здоровыми сверстниками», – сказал Каторов.

Он добавил, что площадка расположена таким образом, что в будущем, если она будет востребована у горожан, ее территорию возможно расширить и установить дополнительные спортивно-развивающие и игровые элементы.

По словам главы города, в 2017 году в Центральном парке появилась уличная навигация, произведен ремонт дорожно-тропиночной сети, установлена новая уличная мебель в едином стиле, шезлонги и гамаки, открылся обновленный фонтан со светомузыкальной инсталляцией. Зона отдыха вошла в губернаторскую программу «Парки Подмосковья» на 2018 год, в рамках которой парковую зону приводят к нормам регионального паркого стандарта Московской области.

По данным Реутовского информагентства, Центральный парк в последние годы стал центром притяжения культурной жизни жителей и гостей города. В зоне отдыха проходят многочисленные фестивали, мастер-классы, серии концертов живой музыки, кинопоказы, спортивные тренировки, занятия для детей.