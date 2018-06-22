РИАМО - 22 июн. Современный парк, в котором будут двухъярусная детская площадка, боскетный лабиринт и платформа для воркаута в котором будут круглой формы, появится в подмосковном Рошале, работы по благоустройству парковой зоны уже начались, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области.

«В этом году на участке позади Дома культуры имени А.А. Косякова в Рошале появится современный, востребованный как жителями, так и гостями города парк с полноценными зонами отдыха. Проект предусматривает функциональное и художественное освещение парка и установку новой, удобной садово-парковой мебели», – рассказал начальник Главархитектуры Московской области Владислав Гордиенко.

Общая площадь обустраиваемой территории составит более восьми гектаров. Работы начались на участке между рекой Воймега и улицами Советская, Косякова и Октябрьской Революции.

«Рошаль расположен на востоке Подмосковья, на территории уникального Мещерского края и окружен круглыми природными водоемами. Данное обстоятельство нашло отражение в концепции реновации парка в центре города – все основные элементы этого общественного пространства имеют круглую форму», - говорится в сообщении.

В парке будет установлена двухъярусная детская площадка, боскетный лабиринт и площадка для воркаута – все эти объекты предусмотрены круглых форм. Вокруг них планируют вымостить пешеходную дорожку.

Вдоль запроектированных пешеходных маршрутов рассредоточены цветники и зоны отдыха. Дорожка, выводящая к реке, завершается круглой смотровой площадкой, приподнятой над береговым склоном на металлических опорах.

Единственный на территории парка прямоугольный объект – открытая площадка для проведения фестивалей у южной границы участка.

Ландшафтные работы будут включать в себя, помимо устройства лабиринта и точечного размещения цветников, создание полосы околоводных растений вдоль реки. Проект также предусматривает масштабное озеленение территории – здесь будут расти ели, красные клены, гортензии и калины.

Помимо парковой зоны, в центре Рошаля также будет благоустроена территория протяженностью около семисот метров с противоположной стороны улицы Косякова, где сейчас располагается футбольное поле.

«Вдоль южного края футбольного поля будут обустроены зрительские трибуны, а позади система прогулочных дорожек. Уже к осени благодаря преобразованиям местные жители смогут по-новому взглянуть на родной город», – добавил первый заместитель начальника - главный архитектор Московской области Михаил Хайкин.