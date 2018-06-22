РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 июн. В микрорайоне Климовск Подольска в пятницу прошла линейка ко Дню памяти и скорби возле памятника подольским курсантам, в ней приняло участие 250 человек, вместе с гимназистами цветы возложили воспитанники соседних двух детсадов, сообщила «РИАМО в Подольске» директор гимназии имени Подольских курсантов Наталья Квашенникова.

В пятницу возле памятника подольским курсантам на территории гимназии прошла линейка ко Дню памяти и скорби, среди почетных гостей были депутаты Татьяна Никитас и Олег Паскарь, ветераны Великой Отечественной войны и труда, сотрудники территориального отдела администрации горокруга.

«Впервые на линейку ко Дню памяти и скорби мы пригласили воспитанников соседних детских садов «Чебурашка» и «Аленький цветочек», которые расположены рядом с гимназией имени Подольских курсантов. Мы каждый год проводим акцию у памятника подольским курсантам. В этом году мы решили пригласить детей из старших групп детских садов и поставили для них скамеечки, чтобы они спокойно наблюдали, а не выглядывали из-за забора. Ребятишки пришли с цветами и возложили их на линейке вместе со взрослыми. Всего в мероприятии приняли участие около 250 человек», - сказала Квашенникова.

По ее словам, после возложения для детей из летнего лагеря «Радуга» прошли игры в «Зарницу», в них примет участие около 75 детей в возрасте от семи до 11 лет.