РИАМО - 22 июн. В среду 27 июня достигнет своего максимума первый летний звездопад – метеорный поток Июньские Боотиды, но наблюдать его помешает полная Луна, говорится в сообщении пресс-службы Московского планетария.

«Астрономы Московского Планетария поясняют, что Июньские Боотиды являются одним из слабых метеорных потоков. В прошлом столетии он показывал большую активность, порой проливаясь настоящим звездным дождем до 100 метеоров в час. Но в последние десятилетия его активность существенно снизилась», – говорится в сообщении.

Июньские Боотиды наблюдаются ежегодно с 22 июня по 2 июля, показывая свой максимум 27 июня. Своим появлением метеорные потоки обязаны короткопериодической комете кометы 7P/Понса-Виннеке.

Земля в этот период проходит вблизи орбиты кометы, и мелкие частицы кометного вещества, устремляясь к поверхности нашей планеты, сгорают в атмосфере, даря наблюдателям явление метеоров, или метеорного дождя.

В Московском планетарии рассказали, что наблюдения Июньских Боотид выпадают на самые короткие ночи в году. Чтобы успешно наблюдать «падающие звезды» крайне желательны максимально безоблачное небо и отсутствие лунной подсветки.