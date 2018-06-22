РИАМО - 22 июн. Во всех почтовых отделениях столицы, имеющих более трех окон для обслуживания клиентов, внедрили систему управления очередью, она заработала уже в почти 450 отделениях Москвы и 37 отделениях Подмосковья, за счет этого среднее время ожидания там сократилось до пяти минут, говорится в сообщении пресс-службы ФГУП «Почта России».

«На сегодняшний день 447 отделений почтовой связи столицы оборудованы электронной очередью. Установка системы управления очередью началась в Москве чуть более года (в 2017 году – ред.) назад. В приоритетном порядке «электронной очередью» были оборудованы отделения с наибольшим клиентским потоком и имеющие более трех окон обслуживания», – говорится в сообщении.

Системы управления очередью также устанавливаются в почтовых отделениях Подмосковья. На сегодняшний день системой оборудованы 37 отделений почтовой связи в Московской области.

Новая система сокращает время обслуживания посетителей и предоставляет возможность объективного контроля за результатами работы каждого оператора и отделения в целом. В ряде почтовых отделений, где были внедрены электронные очереди, среднее время обслуживания посетителя не превышает 3,5 минут, а среднее время ожидания составляет пять минут.

Кроме этого, в Москве и Московской области активно развивается IT-сервис «Выдача отправлений с использованием простой электронной подписи». Сервис предоставляется бесплатно на основании заполненной в почтовом отделении регистрационной формы. В ней указываются паспортные данные и номер мобильного телефона клиента. При передаче заявления оператору потребителю необходимо предъявить паспорт для подтверждения личности.

После однократного оформления этого документа клиенту больше не придется заполнять бумажные извещения.

Зарегистрировать свою электронную подпись можно в любом почтовом отделении Москвы и Московский области.