РИАМО - 22 июн. Автомобилистов предупредили о том, что вечером в пятницу движение на дорогах столицы осложнится из-за большого количества выезжающих за город дачников, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Центр организации дорожного движения».

«На протяжении последних нескольких недель жители все чаще выезжают на дачи и за пределы города в канун выходных. К тому же сегодня замечательная погода, и мы уже сейчас видим увеличение количества автомобилей по направлению из города. А к вечеру их количество только возрастет», - говорится в сообщении.

Наиболее серьезные пробки будут с 16:00 до 20:00. Затруднения ожидаются на Щелковском шоссе, шоссе Энтузиастов, Алтуфьевском и Ленинградском шоссе и Волгоградском проспекте. В вечерний час пик движение также будет затруднено на Ленинском проспекте и Ярославском шоссе, съездах с Садового кольца, Третьего транспортного кольца и МКАД.

Автомобилистов просят заранее планировать маршрут и сдвинуть поездки за город на внепиковые часы. Рекомендуется выезжать из города сегодня до 16:00 или после вечернего часа пик, около 22:00, либо завтра до 08:30 или после 12:00.