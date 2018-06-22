РИАМО - 22 июн. Дополнительный учебный корпус, рассчитанный на почти 300 человек, появится у Школы сотрудничества в Таганском районе столицы, строительные работы уже начались, говорится в сообщении пресс-службы комитета государственного строительного надзора Москвы.

«В центре города на Таганке началось строительство дополнительного корпуса для частного московского образовательного центра «Школа сотрудничества». Застройщик направил в Мосгосстройнадзор извещение о начале строительства», – сказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Общая площадь четырехэтажного здания составит свыше 2 тысяч квадратных метров. На первом этаже разместятся учебные кабинеты, столовая на 195 мест, актовый зал, спортзал. Из актового и спортивного залов сделают выходы на улицу. На втором этаже появятся учебные кабинеты, лаборатория, холл.

На третьем этаже стеклянный переход свяжет корпус с основным зданием школы. Также здесь будут учебные кабинеты, лаборатории, холл, освещенный вторым светом, библиотека с отдельным переходом в читальный зал, спортзал. На четвертом этаже обустроят лаборатории и учебные помещения, читальный зал библиотеки.

Внутреннее пространство организуют так, чтобы способствовать гармоничному развитию детей. В планировку помещений заложены идеи, стимулирующие игровую, конструкторскую и исследовательскую деятельность.

«По поручению мэра Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ на социально значимых объектах. Составлен график проверок учебного корпуса на весь период строительства. К проверкам будут привлекаться специалисты Центра экспертиз («ЦЭИИС»), которые проведут комплекс лабораторно-инструментальных исследований», – отметил Антосенко.

Учебный корпус вместимостью 293 человека возводится на территории «Школы сотрудничества» по адресу: улица Александра Солженицына, владение 9А (Таганский район, ЦАО). Застройщиком выступает негосударственное общеобразовательное учреждение Центр образования «Школа сотрудничества».