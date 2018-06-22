РИАМО - 22 июн. Спасатели потушили пожар, который охватил балконы трех этажей многоэтажного дома на Волоколамском шоссе в Москве, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по столице.

В пятницу в 10:45 в оперативную дежурную службу Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Волоколамское шоссе, дом 7Б.

«Пожарно-спасательные подразделения оперативно прибыли по указанному адресу. По данному адресу происходит загорание балконов на 10, 11 и 12 этаже. Принятыми мерами в 11:13 пожар был локализован площади 20 квадратных метров», - говорится в сообщении.

Благодаря оперативному прибытию и слаженной грамотной работе в 11:16 пожар был ликвидирован. Информации о пострадавших не поступало.