РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 июн. Жители Малаховки городского округа Люберцы попросили депутата Московской областной думы Владимира Жука посодействовать в восстановлении парка в поселке, говорится в сообщении пресс-службы парламентария.

В Малаховке 19 июня прошел прием депутата регионального парламента Владимира Жука. За помощью к парламентарию обратились 11 человек.

«Коллективное обращение поступило от жителей Малаховки. Оно касалось судьбы летнего парка. По словам жителей, активисты нашли спонсора, который поможет в восстановлении облика парка. Сейчас идет обсуждение дальнейшей судьбы любимого места отдыха горожан. Жители пригласили меня к участию в решении вопроса», – сказал Жук.

Он подчеркнул, что жители обращаются к депутату с проблемами, связанными с нехваткой средств на лечение или реабилитацию.

«Таких граждан вместе с помощниками на общественных началах мы внимательно выслушиваем, выясняем, что послужило причиной обращения к депутату, кому-то даем устные ответы, в отношении кого-то принимаем решение о выделении средств. Помощь происходит при взаимодействии с соцзащитой», – пояснил Жук.

По его словам, один из заявителей обратился к парламентарию с инициативой проведения лекций об эффективности народной медицины. Обращения заявителей приняты в работу.