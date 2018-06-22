РИАМО - 22 июн. Пострадавшего в ДТА на Новорижском шоссе мужчину доставили в одну из больниц Москвы на вертолете, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

По его словам, экипаж санитарного вертолета Московского авиационного центра вылетел на Новорижское шоссе за 1 километр до МКАД, где произошло ДТП.

«С места аварии экипаж эвакуировал пострадавшего мужчину в лечебное учреждение Москвы», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в полете пострадавшего сопровождала авиамедицинская бригада.